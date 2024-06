Mauá assina termo com a Caixa para a construção da Policlínica

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, assinou na quinta-feira (27) um termo de compromisso com a Caixa Econômica Federal para viabilizar a construção da Policlínica da cidade, que se tornou assim a primeira do Grande ABC a celebrar um convênio pactuado no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

O equipamento será um grande complexo de saúde que deve oferecer centenas de procedimentos, como exames, consultas e pequenas cirurgias em um único espaço. Representaram a Caixa Maria Cláudia Casselli, Superintendente Regional, Cezar Arruda, Superintendente Executivo, e Ana Carolina, Gerente de Filial.

“Dentro do sistema de saúde disponível na cidade, identificamos a necessidade de ampliar a oferta por especialidades e aumentar o número de vagas disponíveis para esse serviço. O que está disponível hoje muitas vezes esbarra na regulação e acaba provocando morosidade para o acesso ao tratamento necessário. Queremos reduzir ou eliminar isso”, afirmou Oliveira, que disse ainda que a obtenção de recursos para essa obra ficou comprometida desde 2017 devido à situação financeira caótica que a cidade enfrentava.

“Não conseguíamos repasses estaduais ou federais, porque não conseguíamos apresentar a certidão negativa de débitos, ou seja, estávamos com o nome sujo na praça. Por isso, primeiro precisamos recuperar um pouco a saúde financeira e depois avançar com esses projetos. Tanto que fomos a cidade do Grande ABC que mais projetos apresentou dentro do PAC”, pontuou.

PROJETO

O projeto da Policlínica foi desenvolvido e apresentado pelo governo Marcelo Oliveira, e contemplado dentro do Novo PAC Desenvolvimento e Sustentabilidade do Governo Federal, que fornecerá os recursos necessários. O terreno escolhido para a construção fica na Vila Assis Brasil, na avenida Dom José Gaspar, próximo da UPA Vila Assis.

O investimento previsto para a obra e a compra de equipamentos é de cerca de R$ 30 milhões. Nos mais de 3 mil m² de área construída, estão previstas a oferta de centenas de procedimentos, exames e consultas, entre as quais: ecocardiograma, eletroencefalograma, ergometria, eletroneuromiografia, ressonância magnética, tomografia, pequenas cirurgias, núcleo de saúde da mulher, audiometria, mamografia, núcleo de cuidado integral à vítima de violência e núcleo de cuidado integral à saúde do homem.