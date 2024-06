Após tropeços em casa, Tigre busca o topo da classificação

Após dois tropeços atuando em casa, o São Bernardo FC pretende se estabilizar na Série C e, quem sabe assim, brigar pelo topo da classificação. Porém, a missão não será tão fácil, já que enfrenta o o vice-líder Athletic-MG (21), em São João Del Rei, às 19h30. O líder é o Volta Redonda-RJ, com 22.

O empate por 0 a 0 contra o instável Sampaio Corrêa e a derrota para o Figueirense por 2 a 1, no 1º de Maio, colocaram o Tigre na quarta posição, com 18 pontos, mas deixam dúvida a respeito da inconsistência da equipe para a sequência do torneio. No entanto, o técnico Ricardo Catalá garante que o elenco é maduro o suficiente para buscar a recuperação. “É um campeonato difícil, mas temos uma boa pontuação para este momento. Vamos trabalhar jogo a jogo, o Athletic vive uma fase muito boa, mas buscaremos fazer uma grande partida e voltar com os três pontos”, disse.

Outro desafio para o São Bernardo FC é parar o ataque mineiro, o melhor do torneio, com 22 gols marcados – o Tigre é o terceiro, com16. A dificuldade do time aumenta ainda mais, já que o zagueiro Augusto cumpre suspensão.Além disso, o atacante Kayke, o artilheiro são-bernardense na Série C, com quatro gols, também recebeu o terceiro amarelo e não poderá jogar.

Diante da situação, o meia Silvinho, líder em assistências no torneio, com sete, é esperança da equipe. “Gosto de jogos assim, contra times que brigam pelo acesso. Nossos adversários sabem que podemos conseguir a vitória fora, e esperamos fazer grandes resultados assim”, disse o camisa 88.