Feirão de Emprego na saúde de São Bernardo atrai 3.000

O primeiro Feirão de Emprego exclusivo para profissionais da saúde registrou a participação de 3.000 pessoas pré-selecionadas. O feirão ofertou cerca de 1.300 vagas.

Entre as empresas parceiras estavam o Complexo Hospitalar, Fundação ABC, Rede D’Or, Drogasil e Cirmed. Os candidatos foram divididos por horário marcado e cores, dependendo do cargo e firma contratante. Mediante essa classificação, os departamentos de RH das empresas desenvolveram, no local, a primeira triagem e prova como passo inicial do processo seletivo.

A relação de vagas disponíveis era composta pelas funções de médico intensivista e ginecologista/obstetra, além de enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, cuidador terapêutico, farmacêutico, nutricionista, recepcionista e assistente administrativo.

Moradora do bairro Batistini, a farmacêutica Vitória do Nascimento, 25 anos, demonstrou confiança na recolocação no mercado, após passar por uma das etapas do processo. “Adorei a iniciativa específica na área da saúde. Gostei da dinâmica para seleção do perfil. Creio que me saí bem. Só de ter participado já considero que foi incrível (pela experiência).”

Técnica em enfermagem, Antônia Dierica Oliveira, 29, moradora do bairro Piraporinha, na divisa de Diadema com São Bernardo, falou que a conquista do emprego formal, com carteira assinada na área, é a realização de vida. “Para mim, é um sonho. Vim do Ceará aos 20 anos, estudei muito e coloquei na cabeça que iria entrar na área da saúde. Agora formada, estou em busca desta oportunidade.”