Emocionado, Italo Ferreira dedica troféu da etapa de Saquarema ao pai: 'Esse é para você'

Emoção e lágrimas. A conquista da etapa de Saquarema do Circuito Mundial de surfe levou o potiguar Italo Ferreira a extravasar seus sentimentos nas areias da praia de Itaúna nesta sexta-feira. Após ser bastante festejado pelos torcedores, o surfista subiu ao palco para receber o prêmio e ofereceu o troféu da etapa ao seu pai.

"A gente veio do nada. As pessoas não sabem o que a gente passou para chegar até aqui. O quanto a gente se dedicou e acreditou que isso era possível. Então, esse troféu é para você" , disse Italo antes de homenagear o pai Luiz Ferreira, também conhecido como Luizinho.

Ainda sem saber como explicar o triunfo sobre o compatriota Yago Dora na decisão, ele lembrou dos momentos difíceis que enfrentou e sua trajetória e creditou o resultado na competição ao poder da oração.

"A gente orou muito esses dias na minha casa, com a minha mãe. Pô, é só Deus, não tem o que explicar. A minha vida inteira, todas as minhas vitórias. Não adianta você tentar na força do braço que não vai acontecer. Eu só fiz a parte mais fácil", afirmou.

Ao final da conquista, Italo saiu carregado pelos companheiros. Antes, no palco, ele fez a festa ao lado do vice-campeão Yago Dora, que também arrancou aplausos dos torcedores pelo desempenho na etapa de Saquarema.