Novo affair de Gabigol? Jogador comenta em live de influenciadora: Bela camisa

Joga y joga! Gabigol parece estar trocando flertes com a influenciadora Duda Kropft. O flamenguista comentou em uma live dela, na qual ela usava uma camisa do time em que ele joga, o Flamengo, segundo o jornal Extra.

O jogador elogiou a camisa de Duda na live:

Bela camisa, e adicionou um emoji de carinha usando óculos escuros.

Além disso, os seguidores repararam que ele curte os posts de Kropft. Será que o flerte é retribuído?

Apesar de parecer interessado na influenciadora, Gabigol também pode estar envolvido com outras pessoas. O jogador foi apontado como novo affair da modelo Thaisa Carvalho, os dois interagiram nas redes sociais e postaram a mesma paisagem no mesmo dia, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.