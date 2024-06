Justiça eleitoral quebra sigilo de telefones utilizados para espalhar “fake news” contra Marcelo Lima

Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), conseguiu na Justiça Eleitoral liminar que ordena o bloqueio imediato de contas vinculadas ao aplicativo de mensagem instantânea ou por qualquer veículo de comunicação interpessoal utilizadas para disseminar notícias falsas aos eleitores da cidade.

Por determinação do juiz Mário Rubens Assumpção Filho, da 296ª Zona Eleitoral de São Bernardo, duas linhas telefônicas com código de área +91 cadastradas no Whatsapp seguirão indisponibilizadas. O Facebook Serviços On-line do Brasil, que representa o WhatsApp Inc., tem 24 horas para fornecer os dados cadastrais e qualitativos das contas para que seja possível a identificação e localização dos responsáveis pelos disparos de mensagens.



Na tarde de quinta-feira (27), o Podemos havia solicitado, nas esferas eleitoral e criminal, investigações para identificar os ataques digitais visando a tentativa de desconstrução da imagem de Marcelo Lima, que acumula mais de 20 anos de vida pública e atuou como vice-prefeito da atual gestão, além de secretário municipal.



“Não podemos compactuar com ataques virtuais e com a disseminação de “fake news” (notícias falsas) para confundir e desinformar os são-bernardenses. Nosso projeto está crescendo, ganhando força e incomodando adversários políticos. Mas,a boa política não é feita desta maneira. O debate eleitoral deve ser justo, honesto, baseado em propostas, trabalho e experiência”, defendeu Marcelo Lima.



O pré-canddaito a prefeito de São Bernardo comemorou a liminar e assegurou que os responsáveis devem ser identificados e punidos com o rigor da lei. “Não vamos descansar até que os responsáveis por estas ações sejam identificados. A justiça começa a ser feita a partir desta liminar, que já bloqueia as contas utilizadas para envio destas mensagens. Espero que possamos chegar à identificação e localização dessas pessoas”, destacou.