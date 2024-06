Ben Affleck tira pertences da mansão compartilhada com Jennifer Lopez em meio à crise no casamento

Ben Affleck estaria retirando suas coisas da mansão compartilhada com Jennifer Lopez, segundo a revista People. Vale lembrar que a cantora está em uma viagem à Europa, entretanto, o ator não esperou nem sua volta para tirar seus pertences, de acordo com o que uma fonte relatou ao veículo.

- Ben continua morando no aluguel de Brentwood. Ele está lá há cerca de dois meses agora. Ele parece bem. Está no escritório todos os dias e parece focado no trabalho. Também está passando tempo com os filhos, disse outra fonte para o mesmo site.

E não para por aí! No início dessa semana, Ben Affleck deu bronca em um paparazzi que o fotografou saindo da casa que divide com Jennifer Lopez nos Estados Unidos. Parece que a situação entre o casal está cada mais próxima de um possível fim, já que o ator foi fotografado sem aliança em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O registro foi compartilhado pelo TMZ. O ator chamou a atenção dos fotógrafos por dispararem vários flashes em seu rosto, fazendo com que ele não enxergasse nada:

- Cara, você vai me envolver em um acidente de carro. Não coloquem flashes enquanto estou descendo a garagem. Você nem sabe se sou eu! Não façam isso, vocês podem causar um acidente. Pare. É perigoso o que vocês estão fazendo. Você está entendendo? Eu não consigo ver. Alguém pode se machucar enquanto faz essa m***a.