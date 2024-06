MC Binn reflete sobre relação com K-Pop e música inspirada em Lisa, do BLACKPINK: - Respeito muito

Pode funkeiro K-Popper? Mas é claro que sim!!! Quem acompanha o MC Binn sabe que o cantor é um dos maiores fãs do gênero musical sul-coreano e até tem uma tatuagem dedicada ao boygroup EXO. Antes de ir para o BBB24, o artista já havia feito inúmeros vídeos reagindo a músicas dos mais variados grupos, declarou amor pelo BTS e até fez uma música inspirada na Lisa, do BLACKPINK. Já no confinamento, exaltou o K-Pop e até revelou já recebeu olhares estranhos ao declarar que ouvia o estilo.

Em entrevista, Binn ficou todo sorridente e animado ao descrever o respeito e admiração que possui pelo gênero musical e destacou que é há uma comunidade muito forte de fãs no Brasil. Por conta disso, evitou falar muito sobre o assunto na casa mais vigiada do Brasil.

- Eu tenho tatuado EXO no braço, né? A galera já sabia também que eu curtia BTS. Fiquei feliz quando saí com as pessoas falando. O pessoal achava que eu deva ter falado mais sobre K-Pop lá dentro. Eu acho a comunidade muito forte, ainda mais no Brasil, mas não me vejo como uma pessoa que quer se aproveitar do movimento para se beneficiar. Eu respeito muito, admiro muito, não quero ter benefício próprio.

Quando a gente encontra algo bom, quer compartilhar, não é mesmo? Seguindo essa linha de pensamento, o artista já apresentou o K-Pop para amigos.

- Quero mostrar para a galera que ainda vive dentro da bolha o quanto é importante se permitirem ouvir algumas coisas f**a que tem aí. Estou apresentando aos meus amigos ainda, que não estão acostumados a ouvir.

Ao ser questionado sobre a música inspirada em Lisa, ele explicou que quis entregar um hit que correspondesse com o cotidiano do público. O cantor ainda comentou que teria sido divertido ter uma festa do líder no BBB com temática do estilo sul-coreano.

- Peguei inspiração da Lisa, mas trouxe para o nosso cotidiano e a nossa vivência, até por respeito. Tenho uma cautela muito grande para não ferir o movimento ou causar algo que a galera sinta que estou querendo me aproveitar. Tenho um cuidado extremo para não ficarem chateados comigo, mas até falei que se tivesse uma festa do líder que ia entrar ouvindo BTS e seria massa demais.

Por fim, Binn revelou com qual artista sonha em trabalhar:

- Tenho vontade de gravar com a Lisa, mas tem outros artistas também perto de nós, aqui no Brasil, como Anitta. Tem também o Ozuna, que sou fã para caramba dele. Se um dia, rolar... estamos aí, estamos trabalhando.