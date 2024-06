Malu Lázari fala sobre papel em Rainha da Pérsia, da Record: Feliz e realizada

Malu Lázari estreou na Record na novela das 21h, Rainha da Pérsia, como Dayra, que de acordo com ela, é ambiciosa e fará de tudo para alcançar o seu sonho de ser rainha. Em entrevista, a atriz compartilhou um pouco mais sobre a novela e deu detalhes exclusivos sobre sua personagem.

Malu diz estar muito feliz e orgulhosa com sua atuação. Para ela, a estreia na emissora é um grande passo, com direito a muita empolgação:

É minha estreia na emissora e eu estou super feliz e realizada. É uma honra fazer parte de uma superprodução que já está sendo muito bem recebida pela crítica. Fico feliz em contar essa história ao público!

Além disso, a atriz, que iniciou no teatro, contou sobre o processo de transição para a televisão:

Foi um processo mágico! Eu amo o teatro, descobri meu amor pela atuação nos palcos e acho que deve ser o berço de todo ator, mas quando entrei em frente a uma câmera pela primeira vez meu coração bateu mais rápido e entendi que era aquilo que queria. Continuo sempre estudando e fazendo cursos, acho que é essencial.

Dando vida à Dayra, Malu fala sobre os desafios para interpretar a personagem. Para ela, por ser uma novela de época, é preciso estudar mais para transmitir verdade nos personagens, o que é um processo longo e difícil:

Acredito que obras de época sejam sempre desafiadoras. Precisamos estudar e entender muitas questões para passar veracidade e fazer o público acreditar na nossa história, então a parte mais desafiadora sem dúvidas foi esse processo de estudo e entendimento.

Por mais que tenha sido desafiador, a atriz compartilhou um momento dos bastidores e disse que criou amizades dentro do elenco, as quais ocorreram de forma natural:

As meninas do núcleo do harém de Xerxes ficaram muito próximas, convivemos diariamente por meses e foi natural que isso acontecesse. Temos muitas histórias boas pra contar, mas uma em específico vai ficar guardada pra sempre comigo. No dia do meu aniversário, 29 de abril, eu passei o dia gravando e, quando cheguei no set, estava feliz por estar no meu trabalho mas triste por estar longe da minha família e do meu noivo em um dia importante pra mim...mas elas fizeram tudo ser ainda mais incrível! Comemoramos juntas, ganhei bolo e passamos o dia rindo. Foi muito especial pra nós!

Por fim, Malu fala sobre o que devemos esperar no decorrer desta novela, que já estreou, no dia 17 de junho, e passa de segunda-feira à sexta-feira na programação da Record:

O enredo é lindo, os atores são ótimos, tivemos uma direção super sensível, agrada diferentes públicos... diria que é uma obra sem chances de erros. Nossas expectativas já eram altas, mas quando assistimos ficamos ainda mais felizes com o resultado. A Record e a Seriella investiram muito na série e conseguimos perceber ao assistir, está impecável!

E aí? Ansioso para os próximos episódios?