Reservas totais de petróleo do Brasil sobem 2,3% e de gás 19,9% em 2023, diz ANP

As reservas totais de petróleo no Brasil subiram 2,3% em 2023 em relação a 2022, chegando a 27,5 bilhões de barris, enquanto as reservas de gás natural tiveram alta de 19,9%, alcançando 704,7 bilhões de metro cúbicos (m3), segundo o Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2024 publicado nesta sexta-feira, 28, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já as reservas provadas de petróleo somaram 15,9 bilhões de barris, um aumento de 7% na mesma comparação. A produção nacional de petróleo cresceu 12,6% em 2023 e atingiu 3,4 milhões de barris/dia, enquanto a produção de petróleo do pré-sal alcançou a média de 2,6 milhão de barris/dia no ano, cerca de 76,4% da produção do País.

No ano passado, as reservas provadas de gás natural atingiram 517,1 bilhões de m3, crescimento de 27,2% em relação ao ano anterior. A produção de gás natural teve acréscimo de 8,6%, décimo quarto ano consecutivo de aumento, e atingiu 149,8 milhões de m3/dia. No pré-sal, a produção de gás natural também segue aumentando sua participação no total nacional e correspondeu a 74,7%.

Em 2023, as exportações de petróleo alcançaram o volume de 1,6 milhão de barris/dia, e as importações do produto alcançaram 290 mil barris/dia.

A ANP informou ainda, que no setor de biocombustíveis, a produção de biodiesel foi 20,4% superior à de 2022. Já a produção de etanol foi 15,5% maior do que a do ano anterior, atingindo a marca histórica de 35,4 bilhões de litros. O etanol hidratado apresentou maior competitividade dos preços em relação à gasolina C, o que resultou, em 2023, num crescimento de 5,1% nas vendas deste combustível.

A produção nacional de derivados cresceu 4,2% em 2023 e atingiu 2,2 milhões de barris/dia, em torno de 87% da capacidade instalada de refino. Já as vendas de derivados pelas distribuidoras registraram crescimento de 4,7%, com destaque para as vendas de querosene de aviação, que cresceram 9,6%.

O anuário registra também que no ano passado, o volume de obrigações da cláusula dos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa relativa aos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) foi de R$ 3,9 bilhões. Já o montante gerado de participações governamentais atingiu R$ 97 bilhões em 2023, queda de 25,4% em relação ao ano anterior.

Em 2023 foram promovidas pela ANP dois ciclos da Oferta Permanente: o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão e o 2º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção, informou a agência.