Principais telejornais praticamente no mesmo horário tem toda uma razão de ser

Parece combinado: SBT, Globo, Record, Rede TV! e Band, todas têm telejornais no ar, à noite, praticamente no mesmo horário.

A coincidência, se é assim que devemos entender, só não é completa, porque ocorrem variações, na casa dos minutos, entre entradas e saídas de cada um, mas estão todos concentrados entre 19h e 21h30.

Trata-se de algo histórico, pelo menos na parte que nos toca, porque desde o “Repórter Esso”, lá no comecinho da televisão sempre foi esta a faixa preferida para os telejornais.

A Rede TV!, em determinada ocasião, chegou a experimentar um horário alternativo, depois das 22h, mas não deu certo e acabou retornando ao começo da noite.

Trata-se de uma avaliação delicada e sem muita saída. Exibir antes de todos é muito cedo e fazer depois torna a notícia repetitiva, lembrando também a necessidade de buscar ser diferente ou acrescentar novos dados às informações antecipadas nos canais de jornalismo. É uma luta de todos os dias e só quem está dentro sabe.

TV Tudo

Dado importante

Em praticamente todas as pesquisas realizadas, os telejornais são apontados como a maneira que o público mais prefere para se informar.

Não por acaso e em se tratando das grandes redes, todos estão entre as suas principais audiências diárias.

Gravando

A parceria Record-Seriella disparou as gravações da série “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”, sob a direção de Felipe Cunha.

Que traz a atriz Roberta Teixeira em seu segundo trabalho na casa. Depois de viver Betânia, em “Reis”, faz agora a Amiyah. No mesmo núcleo, os atores Wolney Oliveira, Rafael Coimbra e Nathalia Nieman.

Desempenho

A série “O Jogo Que Mudou a História”, novidade do Globoplay, tem se destacado no ranking da plataforma.

No gráfico mais recente, primeiro lugar no Top 10 – Em Alta, e terceiro, no Top 10 – Mais Consumidos.

Desempenho

“A Infância de Romeu e Julieta” está com o selo de momentos finais no SBT. E observa-se que sua audiência, que pega do “SBT Brasil”, muitas vezes fica atrás das reprises.

O SBT pretende mudar esse quadro com a estreia de “A Caverna Encantada”.

Última forma

Depois de cogitar o envio de apenas uma equipe para captação de stock shots, a Globo mudou de ideia.

Malu Mader e Marcos Palmeira, vão, sim, para o Espírito Santo, semana que vem, gravar sequências da novela “Renascer”.

(Marcos Palmeira e Malu Mader / crédito Globo/ Fábio Rocha)

Elenco pesado

Decidido o remake de “Vale Tudo” nos 60 anos da Globo, em uma adaptação da Manuela Dias, a direção da casa já se dedica a buscar no mercado alguns nomes dos mais importantes para a composição do elenco.

A ordem é trabalhar com os melhores e já conhecidos do grande público.

Teve sim

Aconteceu, no devido tempo, o “presta atenção” ao comentarista Ronaldo Giovanelli, ainda por causa do seu comportamento contra a equipe de esportes da rádio Bandeirantes no jogo Corinthians e São Paulo.

Existiram conversas com os diretores Denis Gavazzi e Thays Freitas, além do chefe de esportes, Ricardo Capriotti.

Reportagem

Amanhã, no “Domingo Espetacular” da Record, uma entrevista da Silvinha Abravanel contando detalhes da sua vida e carreira na televisão.

Trabalho da Carolina Ferraz.

Regressiva

Galvão Bueno também estará acompanhando a Olimpíada, em Paris, trabalhando para o seu próprio canal e fazendo algumas participações na Globo.

Embarca no dia 16.

Vai que vai

Nem de longe a direção do SBT pensa em alterar alguma coisa na duração do “Chega Mais”, seguindo das 9h30 às 13h30, inclusive respeitando o horário das praças.

Há um entendimento que essa persistência é que leva o telespectador a ter descobertas e criar o hábito.

Bate – Rebate

• O vídeo da Eliana, chegando na Globo, viralizou e muitos conhecidos tiraram uma onda, como Portiolli, Ratinho, Rafael Cortez... Na boa.

• Daniela Albuquerque, ela mesma, faz questão de reafirmar que não existe nenhum plano de mudança no dia de exibição do seu programa. Continuará às quintas-feiras.

• O episódio de “A Rainha da Pérsia” exibido quarta-feira, marcado pelo encontro entre Xerxes (Carlo Porto) e Ester (Nathalia Florentino), alcançou, em São Paulo, o maior share desde a estreia, e no Rio, melhor audiência e participação...

• ... Na capital paulista, 6,5 pontos e 10,4% de share...

• ... Já no Rio, 7,3 pontos, com 11,3% de share.

• Irandhir Santos continua gravando normalmente como Tião Galinha em “Renascer”...

• ... Inclusive, vai tomar uma outra surra, mais pra frente...

• ... Fica a expectativa se o personagem terá o mesmo destino trágico (do original), ou se Bruno Luperi irá promover alterações por ali...

• ... Detalhe: no remake de “Pantanal”, Irandhir deu sugestões ao neto do Benedito.

• DiaTV, Fitdance, WhE play, Car City Adventures e SFT Combat são os canais que estreiam no streaming gratuito da Samsung TV Plus, que já conta com mais de 90 opções.

C´est fini

Neste espaço final, a coluna gostaria de registrar um elogio aos jornalistas de TV que trabalham sério e têm o cuidado de apurar as informações.

Por contingências, ainda que sabendo das coisas, mas colocado de lado dos últimos acontecimentos, foi possível saber quem trata a notícia com o carinho e dá a ela o devido respeito. Parabéns aos envolvidos do bem.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!