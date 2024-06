São Bernardo promove Arraiá do Paço neste fim de semana

A Esplanada do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) será palco, neste sábado (29) e domingo (30), da 3ª edição do Arraiá do Paço. A entrada será gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A festa acontece das 12h às 22h, e a programação musical conta com a apresentação de banda de forró e Raimundos Cover.

O evento terá as tradicionais comidas juninas, como arroz doce, pamonha, caldo verde, milho, curau, lanche de pernil, paçoca, pinhão, pé de moleque, além de hambúrguer, churrasco, comida de tacho e torresmo de rolo. O arraiá também contará com rótulos de cervejas artesanais, assim como vinho quente, quentão e chá de amendoim.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (29/6)

14h – Banda Jóia Rara

17h – Banda Seu Roni

20h – Banda PJ 90 (Pearl Jam Cover)

Domingo (30/6)

14h – Paulinho Nação (forró)

17h – Banda Legado (rock nacional)

20h – Banda Living In Sin (Bon Jovi Cover)