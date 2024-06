Quadrilha dispara contra vidro blindado de carro em tentativa de assalto no Guarujá

Uma tentativa de assalto no centro do Guarujá, na Baixada Santista, resultou em um disparo contra um vidro blindado do veículo da vítima. O caso aconteceu na terça-feira, 25, por volta das 21h, no estacionamento de um pet shop na Rua Cavalheiro Nami Jafet.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma idosa de 79 anos aguardava dentro do seu carro o retorno do marido, que entrou na loja com o animal de estimação do casal, quando foi abordada por um grupo de cinco suspeitos.

De acordo com o relato da vítima à polícia, os homens se aproximaram do veículo, a abordaram e tentaram roubá-lo, mas ela não reagiu e manteve o carro e os vidros fechados.

Um dos supostos assaltantes, armado, atirou então contra o vidro do veículo, que permaneceu intacto. Eles fugiram em seguida. A vítima não se feriu.

Imagens da câmera de segurança da loja flagraram o momento e foram veiculadas pela Rede Globo. A reportagem não conseguiu contato com o pet shop.

O caso foi registrado como tentativa de roubo a veículo pela Delegacia do Guarujá e segue sendo investigado. Até a manhã desta sexta-feira, 28, a polícia ainda não havia identificado os suspeitos.