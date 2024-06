Lula: com proposta do Tesouro, vou reunir Pacheco e governadores para fechar acordo da dívida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende discutir uma solução para a dívida de Minas Gerais com a União na semana que vem, caso o Tesouro apresente ao governo uma proposta sobre o tema.

Em entrevista à Rádio FM O Tempo, nesta sexta-feira, 28, Lula lembrou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), teve uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, na última quarta-feira, 26, para debater a renegociação das dívidas dos Estados.

Segundo Lula, a ideia é que, em seguida, a proposta do Tesouro seja exposta aos governadores. O presidente afirmou que os Estados que mais devem à União são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

"O Pacheco teve uma reunião com o pessoal do Tesouro essa semana. Se, na semana que vem, o Tesouro tiver a proposta pronta e elaborada, eu vou discutir", declarou.

Lula acrescentou: "Quando eu discutir a proposta, se eu falar, bom, vamos fechar? Vamos. Aí vou chamar os governadores para fechar a proposta."

A dívida mineira com a União chega aos R$ 170 bilhões. Na entrevista, Lula afirmou que o atual governador, Romeu Zema (Novo), foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que livrou o Estado de pagar parcelas da dívida. No entanto, o petista reivindicou a quitação das pendências.

"O Estado tem que dar à União determinadas coisas em pagamento, porque não pode, simplesmente, o cara ficar sem pagar R$ 170 bilhões e ganhar como prêmio o não pagamento. Não é possível", disse.