Cardi B usa look icônico de Princesa Diana usado em junho de 1997

Cardi B arrasou na escolha do seu look para um dia de compras por Los Angeles, nos Estados Unidos! Isso porque a cantora se inspirou na Princesa Diana para se vestir e comprovou que o legado de moda deixado pela Lady Di ainda vive. A americana usou um moletom branco de gola redonda da faculdade de Harvard, shorts de bicicleta off-white e tênis esportivos com meias na canela.

Até mesmo a escolha da bolsa foi muito parecida! O toque especial que Cardi B foi suas escolhas de joias, que diferenciou do look da Lady Di.

Enquanto a cantora americana usou o visual para ir a uma joalheria, Lady Di usava o conjunto quando estava saindo da academia Harbouer Club. O local fica em Chelsea, Londres, no Reino Unido, ao lado do Príncipe Harry ainda criança, em 1997.