Bolsas de NY fecham em leve alta, aguardando publicação do PCE de maio

As bolsas de Nova York fecharam em leve alta nesta quinta-feira, 27, com expectativa pela divulgação do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de maio nesta sexta-feira, 28, que é a medida preferida de inflação para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dia contou ainda com a publicação de indicadores menos significativos, e alguns movimentos do setor corporativo.

No fechamento, o índice Dow Jones teve alta de 0,09%, aos 39.164,06 pontos; o S&P 500 subiu 0,09%, aos 5.482,87 pontos; e o Nasdaq teve ganhos de 0,30%, aos 17.858,68 pontos.

O PIB dos EUA teve expansão anualizada de 1,4% no primeiro trimestre, segundo leitura final divulgada nesta manhã. O resultado ficou acima do avanço de 1,3% apontado no levantamento anterior. Já a inflação PCE do período também sofreu leve revisão para cima, com alta de 3,4% do dado cheio e aumento de 3,7% do núcleo. O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu para 233 mil na semana passada, ficando levemente abaixo do esperado, enquanto as encomendas de bens duráveis avançaram 0,1% em maio, ante previsão de estabilidade.

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quinta que a organização ainda vê espaço para um corte de juros pelo Fed em 2024, seguido de outras reduções nas taxas em 2025. Além disso, ela apontou que o organismo tem projeções para o PCE mais "otimistas" que as do Fed.

Um destaque de alta foi a Amazon, que subiu 2,19%, após recentemente ter atingido a marca de US$ 2 trilhões em valor de mercado. A empresa planeja lançar um serviço centrado no envio de roupas de moda baratas, bens domésticos e outros produtos diretamente de armazéns na China, à medida que enfrenta a concorrência crescente das plataformas de comércio de baixo custo Temu e Shein.

Por outro lado, ações de grandes bancos caíram após a divulgação do último teste de estresse do Fed, na quarta à tarde. Goldman Sachs e Morgan Stanley tinham quedas de 2,17% e 1,16%, respectivamente. O maior destaque negativo, porém, era a Walgreens Boots Alliance, que decepcionou com seu último balanço e anunciou planos de fechar boa parte de suas lojas nos EUA. A ação da rede de drogarias tombou 22,16%.

No setor de chips, a Micron caiu 7,12%, após desagradar com sua projeção para o atual trimestre, que veio em linha com o esperado, e apesar de ter superado expectativas de lucro e receita em seu terceiro trimestre fiscal, enquanto a "estrela" da inteligência artificial Nvidia, que apresenta comportamento bastante volátil desde que chegou a ocupar brevemente o posto de empresa mais valiosa do mundo, cedeu 1,91%.