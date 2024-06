Em meio a romance com João Guilherme, Bruna Marquezine curte meme sobre flertar com homens mais novos

Dando cada vez mais sinais? Em meio aos flagras feitos de Bruna Marquezine e João Guilherme, a atriz curtiu um vídeo curioso. O meme, que contou com o apoio da atriz de Besouro Azul, falava sobre mulheres que começam a flertar com homens mais velhos.

No vídeo feito por Ana Schreder, ela compartilha um print de uma de suas conversas com um rapaz de 22 anos de idade. Marquezine curtiu este meme em meio ao romance com João Guilherme, que tem a mesma idade do jovem.

Vale lembrar que nem Bruna, nem João se posicionaram sobre o relacionamento. A atriz de 28 anos de idade e o filho de Leonardo foram flagrados aos beijos no dia 14 de junho em um aeroporto.