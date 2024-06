Celso Portiolli faz sátira de vídeo de Eliana anunciando ida para a Globo

Cópia? Não, inspiração! Celso Portiolli gravou um vídeo igual ao que Eliana fez para anunciar que foi contratada pela Globo e postado na manhã desta quinta-feira, dia 27. O apresentador postou o vídeo apenas minutos após a ex-apresentadora do SBT publicar o dela!

Em seu Instagram, o dono do Domingo Legal reproduziu as mesmas cenas que Eliana, só que com o crachá do SBT. No vídeo, ele desce as escada, pega o crachá da emissora, sai de casa e em seguida a logo da emissora aparece na tela. Na legenda, ele escreveu:

Muito sonhos, acompanhado de um coração.

Na legenda vários fãs e amigos rasgaram elogios a ele, que a partir de agora tem sete horas de programa todo domingo. Mas, apesar dos elogios, Celso também foi muito criticado, então por via dos Stories ele se pronunciou sobre suspostamente ter tirado sarro de Eliana:

- Está bombando, né? Tem gente falando que achou desnecessário, mas é brincadeira, gente! Ela está valorizando a emissora que ela foi, está realizando um sonho. E eu estou realizando o sonho de ter sete horas no domingo. Também não posso celebrar? Eliana é minha amiga. Eu torci muito por ela. Vocês não têm ideia do tamanho da nossa amizade. Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte.

O apresentador também contou como se sente tendo tantas horas no ar durante o final de semana, e como está se sentindo realizado:

- Sabe o que é ter sete horas no domingo depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa? Tenho que celebrar. Achei a ideia boa, e fiz igual. Qual o problema? Se você parar para pensar, a única pessoa que teve sete horas no domingo do SBT foi Silvio Santos.