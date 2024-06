Após incêndio em fazenda, Lúcia Veríssimo atualiza seu estado de saúde: - Já estou conseguindo dormir deitada

Lúcia Verissimo passou por uma situação complicada no dia 16 de junho. A fazenda da artista foi incendiada e ao tentar controlar as chamas entrou em contato com fuligem e fumaça.

Após o incêndio, Lúcia revelou que foi atendida pelo hospital e seu estômago foi machucado, assim como o de seu funcionário, que a ajudou. Nesta quinta-feira, dia 27, a artista atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, Veríssimo deu detalhes sobre como está sua respiração. Além disso, agradeceu o apoio dos fãs e amigos:

- Agora, estou respirando melhor, tossindo bem menos e já estou conseguindo dormir deitada. Então, tá tudo certo. Sigamos! A melhor coisa que a gente tem a fazer aqui e agora é seguir com fé. Quero agradecer muitíssimo por todas as manifestações de carinho e apoio que recebi de todos os amigos que me mandaram mensagens e foram incansáveis ligando sempre, diariamente, para saber sobre a queda da mamãe, o incêndio e minha saúde.