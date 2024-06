Após cirurgia de redesignação vocal, Maya Massafera fala sobre transição: Realizada

Veio aí! Maya Massafera compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 27, que realizou novamente a cirurgia de redesignação vocal, na segunda-feira, dia 24. Agora, ela conta como vai ser o processo e fala sobre a transição:

Eu falei para vocês que quando vocês menos esperassem, eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em São Paulo. Já estou ÓTIMA e com vida normal. Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo MARAVILHOSO!

A influenciadora digital ainda diz que vai seguir certinho as orientações médicas e que só vai ser possível ouvir sua voz daqui três meses:

Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenham a curiosidade. Eu também estou curiosa! Mas vamos fazer tudo como o médico falou... Alguns dias sem falar e depois o mínimo possível, e muita fono!

Além disso, Maya fala sobre o processo de transição, e abre o coração:

Como já falei para vocês, quando eu comecei a transição, eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos ruins, porém estou muito mais segura e realizada. Então, não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas, pedi para o médico fazer na medida do que fosse possível, sem eu correr nenhum risco. Que se a voz ficasse parecida do que era antes, não tinha importância.

Por fim, a influenciadora diz que ainda vai ter muito tempo dela quieta e com as famosas mímicas:

Agora é esperar três meses, e beijinhos, corações e mímicas. E não posso negar, estou gostando desse momento mais quieta. Muita, muita, muita reflexão e muita observação.

Ansioso para ouvir a nova voz?