Filha de Tom Cruise teria retirado sobrenome do pai e escolhido um novo em homenagem à mãe

Apesar de todo o glamour, as celebridades passam por períodos complicados quando estão fora dos holofotes. Tom Cruise não vê a filha Suri há anos e possui uma relação muito conturbada com a jovem, que é fruto de seu relacionamento com Katie Holmes. Durante a cerimônia de formatura do ensino médio, a herdeira do ator decidiu não usar o sobrenome do pai, optando por atender como Suri Noelle no lugar.

Segundo informações do Page Six, a escolha foi feita para honrar a mãe, já que Noelle é o nome do meio de Katie. Uma fonte disse ao veículo:

- Ela está elogiando sua mãe usando seu nome do meio.

O informante especula que a jovem de 18 anos de idade quer sua própria identidade, além de que o novo nome também a ajudaria a evitar paparazzi e ter um recomeço na faculdade. Apesar de não haver confirmações se ela chegou a mudar legalmente o nome, Suri já havia usado Noelle antes quando participou de uma peça de teatro na escola em que interpretou Morticia Addams em The Addams Family: A New Musical.