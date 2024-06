Eliana confirma contratação pela Rede Globo

Está confirmadíssimo! Em meio a todas as especulações de que Eliana entraria para o time da Rede Globo após sair do SBT, a apresentadora confirmou a novidade através das redes sociais ao exibir seu mais novo crachá de contratada da emissora.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a artista surgiu se arrumando para ir trabalhar. Ao pegar a chave do carro em cima e sua bolsa par sair, Eliana também leva consigo um crachá de funcionária da Globo com sua foto e nome. Ela dá tchau para os filhos, que a desejam um bom trabalho. Na legenda do registro, a famosa citou um trecho da música Um Novo Tempo, que tradicionalmente toca no final de ano da plim plim.

Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou?

Poucos minutos após a publicação, a sessão de comentários já ficou repleta de mensagens parabenizando a apresentadora pelo início de um novo ciclo em sua carreira. Muitas celebridades fizeram questão de dar uma passadinha e deixar palavras de apoio.

MUITO ansiosa pra sua chegada! Vou ficar ligadinha no Show da Vida nesse domingo pra ficar por dentro de todas as novidades!, escreveu o perfil oficial da emissora.

Que notícia maravilhosa! Seja muito bem-vinda, comentou o GNT.

Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera, declarou Luciano Huck.

Meus parabéns, disse Renata Kuerten.

Sucesso, desejou Beth Goulart.

Olha que demais, exclamou Juliana Silveira.