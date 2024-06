Com lágrimas nos olhos, Kris Jenner fala sobre resultado de seus exames: Eles encontraram um cisto e um pequeno tumor

Kris Jenner será um dos focos do próximo episódio do The Kardashians. Em um teaser, a matriarca da família aparece, com lágrimas nos olhos, mostrando os resultados de alguns exames que realizou. A conversa acontece entre ela, o namorado Corey Gamble e as filhas Kim, Khloé e Kendall.

- Eu queria contar uma coisa a vocês? fiz meu exame. E isso me deixa muito emocionada, mas eles encontraram algo.

Entre lágrimas, ela continuou:

- Eles encontraram um cisto e um pequeno tumor.

A reação das filhas da matriarca, bem como de seu namorado, só serão mostradas no próximo episódio da quinta temporada.