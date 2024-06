Jennifer Lopez é flagrada indo ao escritório de Ben Affleck

Divórcio? Brigas? Divergências na agenda? Recentemente começaram a rolar boatos de uma possível nova separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Dessa vez, a Ok! Magazine revelou que uma fonte próxima ao casal disse que o ator tomou uma decisão drástica e não pretende voltar atrás, enquanto a cantora deseja uma segunda chance.

- Ela implorou a ele que desse uma segunda chance ao casamento. O divórcio está acontecendo; é apenas uma questão de tempo, informou o contato.

A fonte ainda disse que Affleck já está comunicado os amigos sobre a separação e deseja finalizar o processo sem grandes brigas judiciais:

- Ben tem dito aos amigos que está ansioso pelo próximo capítulo. Ele quer uma vida com serenidade e paz; escapar desta montanha-russa será um alívio.

E tem mais! No dia 26 de junho, Jennifer, escondida por seu guarda-costas, foi flagrada indo se encontrar com Ben no escritório dele. De acordo com o Daily Mail, o casal vai divulgar o divórcio a qualquer momento. Mesmo usando as alianças de casamento e se encontrando com mais frequência, os rumores de separação ainda circulam por toda internet.