Homem tenta fugir, mas é preso com drogas em Diadema

Um homem foi preso em Diadema com 277 porções de três tipos diferentes de drogas. A prisão ocorreu durante a Operação Narke, quando policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano teriam avistado o suspeito correndo com uma bolsa na Estrada da Água Santa, no bairro Eldorado. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria dispensado a bolsa na via pública e tentado fugir a pé, mas foi capturado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado com o homem. No entanto, ao inspecionar a mochila abandonada, os policiais teriam localizado 143 porções de cocaína, 69 porções de maconha e 65 pedras de crack. Além das drogas, foram apreendidos R$ 180 em dinheiro, um rádio comunicador e uma folha contendo anotações sobre o tráfico de drogas. Questionado sobre os itens, o suspeito confessou que estava vendendo os entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada no 80º Distrito Policial de São Paulo, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. O homem permanece à disposição da justiça, enquanto as drogas foram apreendidas pelas autoridades.