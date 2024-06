Operação Comboio gera lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes

Motoristas enfrentam pontos de alto fluxo de veículos nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), no sentido São Paulo e litoral na manhã desta quinta-feira (27).





No sentido capital, na Rodovia Anchieta, o tráfego está intenso entre o km 13 e o km 10, bem como entre o km 20 e o km 17. A Interligação Baixada também apresenta alto fluxo, especificamente do km 1,8 ao km 0,1. A Rodovia dos Imigrantes registra congestionamentos do km 63 ao km 62 e do km 16 ao km 14.





No sentido litoral, a Rodovia Anchieta enfrenta operação comboio do km 31 ao km 40. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, há um acidente que causa congestionamento do km 268 ao km 263.





Por conta da neblina densa e baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 norte com acesso a Interligação Planalto sentido Imigrantes, alça da Imigrantes para a Interligação, no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido litoral.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

As informações são da Ecovias, concessionária responsável pela administração do sistema.