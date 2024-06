Exaltasamba é atração musical deste final de semana no São Bernardo Plaza

O Arraiá do São Bernardo Plaza tem início nesta quinta-feira (27) com programação musical gratuita. O evento traz atrações como Exaltasamba, Lorena Alexandre (cover da cantora Marília Mendonça), Legião Urbana Cover e uma noite de flashback com DJ André Silva para o seu primeiro final de semana.

Além do agito, os visitantes poderão desfrutar de mais de 20 opções gastronômicas com o melhor da culinária típica das festas juninas, segundo os organizadores. No local, estão ainda barracas de brincadeiras típicas como pescaria, boca do palhaço e argolas.

Um dos destaques deste ano fica para o espaço Ita Center Park, na área externa, onde opera um parque de diversões itinerante com mais de 10 brinquedos para variadas faixas etárias.

A festa acontece de 27 a 30 de junho e de 4 a 7 de julho. O horário de funcionamento será das 16h às 22h às quintas e sextas-feiras e, das 10h às 22h, aos sábados e domingos, no estacionamento externo do empreendimento – Acesso B.

DESFILE TEMÁTICO AOS 'AUMIGOS' DE QUATRO PATAS

Para não deixar ninguém de fora, o evento conta ainda com uma programação para os animais domésticos. No domingo (30), às 14h, acontece um desfile pet, no qual os participantes poderão desfilar com looks juninos.

Na ocasião, o shopping, em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC, promove conjuntamente uma edição do Evento de Adoção de Cães e Gatos. Das 12h às 18h, interessados podem se dirigir ao Acesso A para a adoção responsável.

Os interessados precisam apenas levar um comprovante de endereço e documento original com foto. Ao ser adotado, o pet ganha alguns mimos, como dose de vacina, vale para um dia na creche, consulta com oftalmologista, desconto para consulta veterinária, um mês de pet seguro gratuito e uma amostra de ração exclusiva.

TRADICIONAL BINGO

Outra novidade é que, aos sábados e domingos de Arraiá, os clientes poderão também aproveitar o bingo e a roleta premiada. A roleta é um jogo gratuito em que todos que jogarem ganham um mimo.

Segundo os organizadores, ao completar R$ 100 em compras no Arraiá do São Bernardo Plaza, o cliente terá direito a um giro na roleta – válido apenas um giro por CPF.

Entre os prêmios estão vales-compra e presentes das lojas. O bingo acontece a partir das 12h e conta com diversos prêmios para os participantes como nécessaires, barca de comida japonesa, cosméticos e vouchers para restaurantes.

Confira a programação musical completa:

27 de junho

19h – Legião Urbana Cover SP

28 de junho

19h - DJ André Silva - Noite FlashBack

29 de junho

19h - Exaltasamba

30 de junho

19h - Lorena Alexandre - Cover Marilia Mendonça

4 de julho

19h - Lia Santiago - Cover Rita Lee

5 de julho

19h - Cólica Renal - Cover Mamonas Assassinas

6 de julho

19h – Chimarruts

7 de julho

19h - Peixelétrico