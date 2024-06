Fabio Palacio aciona Justiça contra fake news

Pré-candidato a prefeito de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos) entrou com ação na Justiça Eleitoral contra uma conta de WhatsApp que estaria propagando fake news a seu respeito. Segundo Palacio, o responsável pela conta estaria enviando mensagens a moradores do município informando que ele vai acabar com o programa Tarifa Zero caso seja eleito.

A representação foi movida junto à 166ª zona eleitoral de São Caetano. A conta está cadastrada sob o nome VN Serviços, com endereço inexistente – o número de telefone tem código postal dos Estados Unidos.

O conteúdo da mensagem traz uma foto antiga de Fabio Palacio ao lado do ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil) e uma suposta matéria publicada em um jornal chamado São Caetano Repórter – que, segundo Palacio e apuração feita pelo Diário, não existe – dizendo que Palacio teria declarado que vai encerrar o programa criado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSD).

“Fabio Palácio jamais afirmou ou concedeu entrevista propondo a extinção do programa e a foto com o ex-prefeito da cidade é antiga, de arquivo, e foi utilizada apenas para associá-lo a um ex-gestor que atualmente conta com altos índices de reprovação. Nesse sentido, comprova essa afirmação o fato de não ser possível encontrar a suposta notícia em nenhum outro veículo ou canal”, diz a peça registrada na Justiça.

Palacio também pede que seja feita uma intimação à empresa Facebook Serviços Online do Brasil, controladora do aplicativo WhatsApp, para que sejam informados os dados de cadastro da conta em questão, informando, inclusive, o endereço de IP (Protocolo de Internet, em inglês) do usuário que registrou a conta, bem como o IP utilizado para acesso ao aplicativo no momento do envio da mensagem.

Situação semelhante à de Fabio aconteceu com a pré-candidata a prefeita de São Bernardo Flávia Morando (União Brasil), conforme publicado pelo Diário na semana passada. Flávia denunciou quatro números de telefone que faziam campanha ilegal de telemarketing contra ela e o prefeito Orlando Morando (PSDB), seu tio.