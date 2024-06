Aconselhamento com o guru Bolsonaro

O vereador Paulo Eduardo Lopes, o Paulo Chuchu (PL), deixou a sessão desta quarta-feira na Câmara de São Bernardo antes do encerramento dos trabalhos rumo a Brasília. O Diário apurou que o liberal teria uma agenda na Capital Federal com seu “guru político”, Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de se aconselhar em relação às eleições municipais deste ano. O vereador, que é cotado para ser candidato a vice-prefeito na chapa a ser encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Paço são-bernardense, tenta convencer o ex-presidente a chancelar a aliança. As vaias recebidas pelo parlamentar cidadanista durante evento realizado por bolsonaristas no Meninos Futebol Clube, no mês passado, assim como o apoio dado por Alex à candidatura de Luiz Marinho (PT) ao Executivo municipal em 2008, teriam incomodado o ex-presidente, que estaria reticente em dar seu aval.

BASTIDORES

Ligação encerrada

Edson Sardano (Novo, foto), vereador de Santo André, procurou a coluna para informar que, diferentemente do que foi publicado neste espaço na edição desta quarta, não está na disputa pela indicação a pré-candidato a vice-prefeito na chapa governista para o Executivo andreense a ser encabeçada por Gilvan Júnior (PSDB), ex-secretário de Ações Governamentais. “Como vereador estou na base do prefeito Paulo Serra (PSDB), como estive todos esses anos, mas essa ligação se encerra com o final de nossos mandatos”, disse.

Palavra empenhada

Na nota enviada ao Diário, o vereador Edson Sardano ressalta ainda que é pré-candidato à Prefeitura pelo Novo, tendo como postulante a vice o médico José Luiz Colleoni. A pré-candidatura foi lançada em meados de março, durante evento realizado na Câmara andreense. “Temos uma chapa de vereadores montada, a quem devo respeito, bem como ao partido, ao qual empenhei minha palavra (de sair candidato)”, ressaltou Sardano.

Mais um

O ministro do Esporte, André Fufuca (Progressistas), deve ser o próximo integrante do governo Lula a desembarcar em São Bernardo para dar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ao Executivo são-bernardense. Data e locais ainda não foram definidos, mas a agenda deve ocorrer na próxima semana. Já participaram de eventos ao lado do petista os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança de Clima), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Jader Barbalho (Cidades) e Silvio Luiz de Almeida (Direitos Humanos e Cidadania).

Indignação

Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, criticou o STF (Supremo Tribunal Federal) por reconhecer que porte de maconha para uso pessoal não é crime. O entendimento da Corte se choca com o do Congresso Nacional, onde tramita uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) no sentido contrário. “Raramente eu me posiciono em temas não relacionados à prefeitura, mas ao tomar conhecimento da decisão do STF fiquei indignado. É um profundo desrespeito ao Congresso. Além disso, maconha é droga, faz mal à saúde e causa dependência”, disse o prefeito, em vídeo acompanhado do filho, Orlandinho.

Vinte anos

A Câmara de Santo André realiza nesta quinta-feira, a partir das 19h, sessão solene em comemoração aos 20 anos do título da Copa do Brasil pelo Esporte Clube Santo André. A taça foi conquistada no Maracanã, com vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no segundo jogo da decisão, após empate por 2 a 2 no duelo de ida, no Parque Antártica.