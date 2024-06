Xande de Pilares conquista o Grande ABC

Desde o início da carreira solo em 2014, após anos de sucesso como vocalista do Grupo Revelação, Xande tem conquistado um público cada vez mais diversificado. E facilmente identificado com as sete cidades do Grande ABC.

O cantor é um artista requisitado na região, onde apenas neste primeiro semestre realizou quatro apresentações. Foram os casos dos shows no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, juntamente com Zeca Pagodinho em maio; da comemoração de aniversário dos 471 anos de Santo André, no Parque Guaraciaba, em abril; mais recentemente na Festa Junina de Mauá, no primeiro fim de semana deste mês; e no Golden Square, em São Bernardo, na última sexta-feira, quando atraiu multidão ávida por samba e pagode.

Em entrevista exclusiva ao Diário, o cantor evidenciou sua paixão pelo público da região. “Tudo começou quando eu gravei (a música) Grades do Coração. O Revelação nunca havia se apresentado fora do Rio de Janeiro. E aí a gente chega no ABC com a música. Foi meu primeiro contato. Aquilo me deixou tão impressionado que nunca mais me esqueci. E nunca mudou isso que eu tive”, afirma o cantor, ao recordar também a saída do grupo. “Quando isso aconteceu, tive aquela transição, e nem assim fui abandonado. Fiz vários pequenos shows, porque a minha relação com a música é de amor e de carinho mesmo. E de respeito. Até quando o povo era menor, a energia foi a mesma. Então, tenho uma relação muito bacana aqui. Tenho meus amigos, como o Pinha (de São Bernardo) e o Péricles (Santo André), que são daqui da região, entre outros sambistas. Eu tenho um respeito muito grande por esse povo daqui” explica.

Sobre projetos para a carreira, Xande de Pilares revela que sempre está em estúdio. “Tem novidade a toda hora porque eu não saio do estúdio. Sempre gravo sozinho, gravo com outra pessoa, mas a única coisa que vocês podem esperar é o Xande que não para. Lanço um trabalho aqui, um trabalho ali, e vou lançando porque a toda hora eu faço uma música. E fico com aquela ansiedade de querer ver pronta. Então, tem sempre um projeto em andamento. Vem aí o Pagodão, um projeto que vou fazer agora, e o Xande Canta Caetano, que já está em andamento na turnê e com certeza vai virar um Xande Canta Caetano 2, que vai ser o audiovisual”, explica o sambista.

O público de cerca de 5.000 pessoas no show em São Bernardo pôde conferir um repertório, mesclado de grandes sucessos do Grupo Revelação e composições autorais de Xande, além de homenagens a outros artistas, como Arlindo Cruz e Djavan. “Eu já vi que o show ia ser maravilhoso porque quem faz o show realmente é o público. E, cara, é tão bom ser bem tratado. A gente quando é bem tratado quer tratar bem também, e fica um ambiente leve, fica bacana e hoje, para mim, foi isso aí o que aconteceu” conclui o artista.