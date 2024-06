Em Santo André, homenagens nos 20 anos de título da Copa do Brasil

Na semana em que o maior título do Grande ABC no futebol, a conquista da Copa do Brasil pelo Santo André, completa 20 anos, a equipe, o elenco campeão e dirigentes do clube receberam homenagens em evento realizado na sede da Prefeitura, na tarde desta quarta-feira (26).

Um dos campeões presentes foi o técnico Sérgio Soares, que se mostrou animado por continuar sendo reconhecido pela conquista. “A valorização é importante e nós, que fizemos parte da equipe, vamos levar isso para a vida. Dificilmente veremos um time como o Santo André bater um gigante como o Flamengo no Estádio do Maracanã”, conta.

Soares começou o ano de 2004 como atleta do Ramalhão, e se aposentou durante a campanha. Membro da comissão no restante do ano, foi ele quem comandou o time na grande final, já que o técnico Marcelo Chamusca cumpria suspensão.

Além dele, os campeões presentes na cerimônia foram o zagueiro Alex, os volantes Dirceu e Ramalho, o lateral-direito Da Guia e o atacante Makanaki.

Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, também participou da cerimônia e, de acordo com ele, o título da Copa do Brasil do Santo André aumentou a conexão da população com a cidade. “Tudo funciona bem quando existe uma proximidade entre as pessoas e o município. Quando falamos de pertencimento, uma das coisas que mais têm valor para o andreense é o Esporte Clube Santo André. O troféu, há 20 anos, serviu de combustível para aumentar a paixão das pessoas com o município e com o clube”, disse o tucano. Foi ele quem entregou placas de homenagens e camisas comemorativas para os jogadores campeões e membros do time campeão.