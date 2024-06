Bill Cobbs, de Uma Noite no Museu, morre aos 90 anos de idade

No dia 26 de junho, o TMZ confirmou a morte do ator Bill Cobbs, de Uma Noite no Museu e O Guarda-Costas, aos 90 anos de idade.

O artista morreu pacificamente em sua casa em Los Angeles, na Califória, no dia 25 de junho.

Um parceiro querido, irmão mais velho, tio, pai substituto, padrinho e amigo, Bill celebrou recentemente e com alegria seu 90º aniversário cercado por entes queridos. Como família, estamos confortados por saber que Bill encontrou paz e descanso eterno com seu Pai Celestial. Pedimos suas orações e encorajamento durante este período, declarou a família.