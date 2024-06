Após lançamento de livro, Preta Gil posa agarradinha com modelo que já foi apontado como seu affair

Preta Gil teve um momento especial na noite da última terça-feira, dia 25. A cantora esteve em São Paulo, mais precisamente no Shopping JK Iguatemi, para curtir a noite de autógrafos do amigo Pedro Tourinho, que acabou de lançar um livro sobre cancelamento.

No entanto, o que tornou tudo mais especial mesmo foi a companhia. Além da presença de Fernanda Paes Leme, Preta surgiu agarradinha com o modelo João Pedro Modesto, com quem ela já foi alvo de boatos de affair no passado.

Preta chegou a curtir vários passeios com o modelo, e até fez comentários carinhosos no perfil do rapaz. No entanto, eles nunca assumiram relacionamento.

Atualmente, Gil vem sendo apontada como affair do cantor O Kanalha. Em uma foto picante dele, Gil até comentou:

E foi assim que eu esqueci meu ex.

Eita!