Jogo 10. Santo André 2, Flamengo 2. O Ramalhão saiu perdendo. Virou o jogo... E cede empate aos 38 do 2º tempo.

Foram duas manchetes rasgando a capa do Diário em dois dias seguidos:

Quarta-feira, 23 de junho de 2004: Ramalhão joga pela vitória.

Quinta-feira, 24 de junho de 2004: Ramalhão deixa escapar vitória.

A cada dia, uma mensagem de estímulo: Faltam cinco dias, vamos lotar o Parque Antarctica.

No dia do jogo, o presidente Jair Livolis declarava não acreditar em manobras contra o seu Santo André: “Todos os cantos do universo receberão as imagens das TVs”.

Enviado ao Rio de Janeiro, o repórter Anderson Rodrigues ouvia o técnico do Flamengo, Abel Braga: “Perder para o Santo André é um absurdo para quem não vive o dia-a-dia do futebol”.

Enquanto isso...

Pelo Brasileiro Série B, o Santo André empatava com o Bahia em 0 a 0 na Fonte Nova.

O Azulão, pela Série A, vencia o Juventude no Anacleto Campanella e liderava o Brasileirão.

Já o Superior Tribunal de Justiça Desportiva mantinha punição de 12 pontos ao Santo André pelo Brasileiro B.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jogo 11: no Maracanã, Flamengo 0, Santo André 2. É campeão!

Crédito da foto 1 – Rivaldo Gomes/Banco de Dados (23-6-2004)

PRIMEIRA PÁGINA. Romerito voa para marcar o segundo gol do Santo André, mas o Flamengo teria forças para empatar no final do jogo: que viesse a finalíssima no Maracanã; no destaque, o Ramalhão no desenho de Seri

NAS ONDAS DO RÁDIO

Anacleto Rosas na TV.

A homenagem...

...de Geraldo Meireles.

Texto: Milton Parron

Neste domingo, no programa ‘Memória’ da Rádio Bandeirantes, a continuação da bonita história de um dos maiores compositores que dedicou seu talento à música caipira autêntica, Anacleto Rosas Júnior.

Escreveu cinco centenas de músicas que foram gravadas por duplas, trios e grupos diversos ao longo de mais de meio século.

Um dos destaques recolhidos pela produção do ‘Memória’ foi uma homenagem a Anacleto Rosas num programa de TV comandado por Geraldo Meireles no qual se apresentaram Palmeira, Luizinho e Zezinha, trio que gravou pelo menos cinco estrondosos sucessos escritos por Anacleto.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Festejos juninos - V. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 5 de julho, às 23h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

Verdadeiramente um coração aberto nas ondas do rádio. Produção e apresentação: Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82;9.

Canta Itália

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h (reprise); quarta-feira, às 20h (programa inédito). Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 29 de junho de 1994 – Edição 8738

MANCHETE – Ricúpero (ministro da Fazenda) quer nova regra para aluguéis.

EDITORIAL – O real e a eleição.

O melhor que os candidatos têm agora é deixar o governo trabalhar em paz por algum tempo.

COPA 94 – Romário 1, Suécia 1. Brasil decepcionou e não passou de um suado empate, ontem (28-6-1994).

EM 29 DE JUNHO DE...

1919 - Padre Luiz Capra lançava a pedra fundamental da igreja do Carmo, em Santo André.

Oberdan Cattani nascia em Sorocaba. O ídolo palestrino morou em Santo André entre 1939 e 1944.

HOJE

Dia do Papa

Dia do Pescador

Dia da Telefonista.

No Grande ABC, Dia do Atleta São-Bernardense, data criada pela Câmara Municipal de São Bernardo em 1961 – uma data ignorada na própria cidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Lucianópolis, Monte Azul Paulista, Morungaba, Novo Canaã Paulista, Nova Lusitânia, Paulicéia e Ubarana.

Santos Pedro e Paulo

29 de junho

Pedro, Príncipe dos Apóstolos e Vigário de Jesus Cristo, e Paulo, o Apóstolo dos Gentios.

Ilustração – Diocese de Sete Lagoas (MG) - divulgação