Na cola do líder, Palmeiras visita Fortaleza hoje na Arena Castelão

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o atual campeão Palmeiras tem o Fortaleza como próximo adversário na defesa do título. E, para se manter entre os primeiros, o Verdão terá de vencer o duelo das 21h30 de hoje, na Arena Castelão, algo que não acontece desde 2019.

Após um início instável na competição nacional, o Palmeiras foi atrás da recuperação e agora soma sequência de cinco vitórias. O Alviverde é agora o vice-líder no Brasileirão, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo, primeiro colocado.

Para continuar na cola dos líderes e voltar a vencer no Castelão, o Alviverde terá de superar um adversário instável, que ocupa o 11º lugar, com 14 pontos.

Uma preocupação para o técnico Abel Ferreira é a quantidade de pendurados. O elenco tem cinco jogadores com dois cartões amarelos, e se receberem o terceiro, serão desfalque na próxima rodada, no dérbi contra o Corinthians. Por isso, o time titular deve ter mudanças em relação ao último jogo.

RECORDE

O treinador português completou, ontem, três anos, sete meses e 20 dias no comando técnico do Verdão. Com a marca, Abel Ferreira ultrapassou Oswaldo Brandão e se tornou o treinador mais longevo da história do clube.

Contratado em 2020 e com quase 300 jogos disputados até hoje, o técnico já levantou dez troféus como líder do elenco.