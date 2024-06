Parra que levar Auricchio e secretário do Comcipas à Justiça

O vereador de São Caetano Edison Parra (Podemos) ameaçou processar o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) e o secretário-executivo do Comcipas (Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social), Elísio Peixoto. A dupla teria recusado, sem justificativa, uma pessoa indicada do parlamentar para a Medalha Di Thiene, comenda oferecida a indivíduos que prestaram relevantes serviços à cidade.

“Será que essa decisão foi tomada a mando do prefeito?”, questionou Parra, que não se convenceu com a justificativa apresentada por Peixoto, de perda de prazo, para negar a distinção à sua indicada. O vereador lembrou que foi o próprio Executivo que lhe pediu sugestão de nome para a homenagem.

O ofício que recebeu, de acordo com o vereador, não tinha data de quando ocorreria a solenidade nem qual o prazo para indicar o nome do homenageado ou da homenageada. Parra contou que, ontem pela manhã, todavia, recebeu ligação de Peixoto dizendo que a indicação não foi aceita por ter sido “entregue fora do prazo”.

“A justificativa que recebi via ligação telefônica, não por escrito, é extremamente frágil, já que no ofício não havia nenhum prazo para fazer a indicação. Fico me perguntando se a minha indicação não foi aceita pelo fato de eu ser vereador de oposição. Será que essa decisão foi tomada a mando do prefeito?”, discorreu Parra.

O parlamentar ameaçou procurar os tribunais se o Executivo insistir na postura. “Se esse erro não for consertado e o tratamento desigual por parte do governo continuar, irei acionar a Justiça.” Parra enviou e-mail solicitando a reversão da medida, no prazo de 24 horas, que se esgota hoje.

Procurada pelo Diário, a gestão José Auricchio Júnior não se manifestou.