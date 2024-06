Paulo Serra já tem obras para destinar recursos do projeto de securitização

A Prefeitura de Santo André já estabeleceu as prioridades sobre o destino dos recursos obtidos com a securitização da dívida ativa. Projeto que autoriza o município a vender sua dívida à companhias privadas de cobrança foi aprovado em segunda votação na sessão realizada nesta terça-feira (25) de manhã na Câmara. Foram 15 votos favoráveis e quatro contrários. O governo estima arrecadar R$ 237 milhões com a medida.

“Com os recursos que serão originados a partir do projeto aprovado pela maioria dos vereadores, faremos várias obras”, declarou o prefeito Paulo Serra (PSDB) em entrevista ao Diário.

Segundo o tucano, a administração vai usar a verba para modernizar as unidades de saúde do município, como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sacadura Cabral; revitalizar a Praça do Carmo, no Centro; implantar a segunda unidade do Nanasa (Núcleo de Apoio à Natação Adaptada de Santo André) no bairro Santa Teresinha; construir uma área de esportes na Praça Florindo Galhardo, na Vila Curuca; concluir a cobertura da Rua Cel. Oliveira Lima, no Centro; entre outras intervenções.

Com o projeto de securitização avalizado pela Câmara, a Prefeitura fica autorizada a vender o direito sobre créditos tributários municipais que tem a receber. O valor total da dívida ativa da cidade é estimado em R$ 2,37 bilhões, conforme consta do balanço de 2023. Especialistas alegam que 10% do montante podem se transformar em dinheiro.

Santo André caminha para se tornar a primeira cidade do Grande ABC a ceder os direitos de créditos tributários do município. “Esse projeto é muito importante porque, dentro do modelo de gestão que implantamos desde 2017, possibilita ampliação da nossa capacidade de investimento. Nós limpamos o nome da cidade, recuperamos a credibilidade, colocamos a casa em ordem e as contas em dia. E essa securitização vai nos permitir dar mais um passo”, comentou Paulo Serra.

No início deste mês, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regulamentou a securitização da dívida ativa da União, Estados e municípios. O texto seguiu para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A securitização é espécie de vendas das dívidas de impostos e tributos à iniciativa privada – empresas securitizadoras ou fundos de investimento –, que compra, com deságio em relação ao valor original, o direito de cobrar do devedor. Com isso, o governo antecipa o recebimento de recursos.

