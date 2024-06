Sexta edição do meeting empresarial em Santo André será nesta quarta

O 6º Meeting Empresarial – As Regras do Jogo Infinito será realizada nesta quarta-feira (26), das 8h às 12h30, no Teatro Municipal de Santo André. O evento, destinado a empreendedores, terá a participação de Alexandre Baldy, executivo da BYD do Brasil; Carol Paiffer, CEO da Atom e investidora do programa Shark Tank; Edith Bertoletti, managing director da Goodman Brasil; Leandro Reis, vice-presidente-médico da Rede D’Or; e Gustavo Donato, professor associado da Fundação Dom Cabral.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evando Banzato, explicou que o tema se refere ao desempenho de funções com a máxima excelência.

“Cada uma das edições tem um tema específico e para essa, As Regras do Jogo Infinito, basicamente são para despertar nas pessoas que aqueles que defendem e acreditam naquilo que executam, realmente gostam do que fazem, compreendem o impacto que essas atividades têm na vida dos demais indivíduos. E que é preciso estar constantemente se atualizando, apreendendo e esse é um dos principais papéis do meeting”, afirmou.

Segundo o secretário, isso pode se dar no campo político “na mobilidade elétrica e híbrida, na gestão de galpões logísticos, na saúde... Por isso, foram convidados profissionais que possuem atuação destacada em eixos estratégicos para o desenvolvimento de Santo André”, completou.