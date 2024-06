Ribeirão Pires desassoreia 600 metros de rio no Rancho Alegre

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou que realizou o desassoreamento de um trecho de cerca de 600 metros do córrego que passa pela Rua João Gorzinski e fez roçagem de mato, no bairro Rancho Alegre. O serviço foi realizado por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ouro Fino.

De acordo com o Paço, a limpeza do córrego serve para manter o fluxo d’água e evitar acúmulo de sujeira e entulho. Também foram feitas outras melhorias para os moradores, como capinação do mato alto e de assentamento de solo.

Para a realização do desassoreamento, que também contou com a limpeza das margens do riacho, os profissionais utilizaram retroescavadeira, o que resulta em uma ação mais eficaz e duradoura. Para o corte do matagal, a equipe utilizou roçadeira e aparador de grama.

Em todo mês de maio, a Prefeitura afirma que realizou a limpeza de mais de seis quilômetros de rios.

PAVIMENTAÇÃO

A Prefeitura também anunciou que iniciou nesta terça-feira (25) a pavimentação das ruas Jaboticabal e Juquitiba, ambas no Jardim Santista, em Ouro Fino. Com isso, o município conclui as obras, por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, na ordem de R$ 23,5 milhões, que contemplou 11 vias. Além do asfalto, as ruas Juquitiba e Jaboticabal receberão nova sinalização.