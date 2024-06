Belo garante participação de Viviane Araújo em documentário sobre sua vida: - Não vai ser chapa branca

Se você é o tipo de pessoa que gostaria de saber mais sobre a vida pessoal de Belo, os bastidores de sua carreira e intimidades do cantor, saiba que isso tudo será possível após o lançamento de seu documentário, que foi confirmado com exclusividade do Leo Dias.

Na conversa, o artista prometeu que a produção irá contar toda a sua trajetória, sem deixar nenhuma questão de fora, inclusive polêmicas que o cantor se meteu ao longo dos muitos anos de carreira.

Belo também revelou que o documentário contará com a presença de Viviane Araújo, que foi sua companheira por nove anos, entre 1998 e 2007. Os dois continuaram namorando inclusive quando o cantor foi preso em 2002. Além da musa da escola de samba Salgueiro, o pagodeiro disse que Gracyanne Barbosa aceitou participar.

- Tem histórias da minha carreira e da minha vida pessoal. Mistura tudo! A gente tem de falar de prisão, da Viviane Araújo, da Gracyanne [Barbosa]. Vai ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível.

O cantor fez questão de dizer que não quis deixar nada de fora do documentário, mesmo coisas que possam ser incômodas para ele.

- Todas as histórias da minha vida estarão lá, não tem chapa branca, na minha vida não teve chapa branca. [...] A gente tem que falar de prisão, a gente tem que falar de Viviane, de Gracyanne, de tudo o que aconteceu, isso é importante. Vamos falar desde quando tudo começou, desde quando eu era pequenininho, do primeiro instrumento.