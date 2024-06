Zé Vaqueiro celebra 11 meses de vida do filho e desabafa: - Deus tem um propósito

O pequeno Arthur, filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, completou 11 meses de vida na última segunda-feira, dia 24. Com isso, o cantor celebrou a vida do bebê e desabafou sobre os desafios e mudanças desde a chegada do filho na vida do casal. Para quem não se recorda, o pequeno sofre da síndrome de Patau, uma doença rara nos cromossomos.

- Hoje o Arthurzinho completa 11 meses de vida. São 11 meses de luta, de aprendizado da nossa parte. Da parte dele, foram 11 meses sendo guerreiro e muito forte. Eu e a mãe dele temos feito tudo o que está em nosso alcance por ele, começou o cantor em seus Stories.

Ele comemorou que, mesmo com a condição de saúde, o pequeno continua firme e forte lutando contra a doença:

- Pra quem não tinha expectativa de vida nenhuma - porque a síndrome do Arthur é rara e incompatível com a vida - são 11 meses que ele está conosco. Mesmo com muita luta, ele permanece aqui e luta pela vida dele. Acredito que Deus tem um propósito gigante, desabafou.

Zé Vaqueiro ainda mencionou que tomou decisões em sua vida após a chegada do caçula:

- No dia 25 de janeiro determinei que daria meu melhor (?), que eu iria parar com algumas coisas, inclusive a bebida. De lá pra cá nunca mais bebi e mudei atitudes, posicionamentos e posturas, compartilhou.