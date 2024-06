Jogo 9. 15-RS 1, Santo André 3. Mais um ‘jogo da vida’. Frio de 6 graus em Porto Alegre. Calor e emoção em Santo André.

Caixinha de surpresas

“É, verdadeiramente, uma verdadeira caixinha de surpresas. De repente, o Santo André, com investimento infinitamente menor que o São Caetano, pode conquistar um título muito mais expressivo que seu primo rico”.

Nilton Valentim, Confidencial, 15-6-2004.

Enviado especial do Diário a Porto Alegre, Divanei Guazzelli entende que a arrancada definitiva do Santo André em direção ao título da Copa do Brasil 2004 teve a sua simbologia na vitória por 3 a 1 sobre o 15 de Novembro, de Campo Bom, cidade da região metropolitana de Porto Alegre.

Certamente o principal estudioso da história do EC Santo André, Divanei oferece notas bem redondas sobre mais aquele feito ramalhino:

No Pacaembu, o 15 ganhou por 4 a 3, onde chegou a abrir uma vantagem de três gols, o que seria pratica-

Mente impossível reverter.

Porém, na trajetória vencedora da Copa do Brasil, o Santo André se acostumou a modificar situações que beiravam o impossível. Foi assim contra o Palmeiras, nas quartas-de-final, depois dos 3 a 3 no Estádio Bruno Daniel, compensados com os 4 a 4 no Parque Antártica.

O segundo jogo diante dos palmeirenses tornou-se, então, um presságio do que poderia ocorrer nos confrontos com o 15 gaúcho.

Assim, depois de o time de Campo Bom sair na frente, com um gol do atacante Belmonte, o Santo André virou com dois gols do artilheiro Sandro Gaúcho, que se tornou um símbolo da campanha.

Naquela noite do Olímpico, um emocionado grupo de 30 torcedores – parentes e amigos do atacante do Santo

André – dava o tom da dramática classificação. Outro atacante, Makanaki, uma das revelações da equipe na última Copa São Paulo, fez o gol que assegurou a vaga para a final.

No retorno a São Paulo, na manhã do dia 10, três torcedores aguardavam a delegação no aeroporto de Congonhas. Era pouco, provavelmente pela surpresa da chegada à final.

O Santo André fazia história, mais ainda porque uma semana depois conhecia o seu adversário na decisão. O Flamengo, campeão do mundo em 1981, com a geração de Zico e Júnior, time de maior torcida do Brasil, talvez do planeta bola, era o desafio final a ser batido. Mas o Santo André, efetivamente, já era ganhador.

Enquanto isso...

Júlio César retornava ao gol do Santo André após seis meses. Recuperado, o goleiro, sósia de Marcelinho Carioca defenderia o gol do Ramalhão nas três derradeiras partidas da Copa do Brasil 2004.

Coqueluche gaúcha, quem diria que o 15 chegaria tão longe? Tinha tudo para classificar-se. Marcara dois gols “fora”. Desclassificado, teve o elenco desfeito, com a saída de jogadores e comissão técnica, liderados pelo treinador Mano Menezes.

Jogo 10: no Parque Antarctica, Santo André 2, Flamengo 2

Crédito da foto 1 – Jefferson Bernardes/Agência Estado

NA CAPA DO DIÁRIO. Sandro Gaúcho faz o primeiro gol na virada por 3 a 1: com duas bolas na rede, atacante é decisivo para levar o Ramalhão a uma final inédita

