Aurora amplia operação em frigorífico de MS após investimento

A Aurora Coop espera concluir em dezembro do ano que vem as obras no Frigorífico Aurora São Gabriel do Oeste (Fasgo), no município de mesmo nome em Mato Grosso do Sul, após investimento de R$ 320 milhões. Em nota, disse que a capacidade de abate será elevada em 60%, dos atuais 3.200 suínos por dia para 5.000 suínos/dia.

O presidente da Aurora Coop, Neivor Canton, destacou no comunicado que a prioridade é aumentar a oferta de produtos processados para o mercado interno, como cozidos, defumados, frescais, presuntaria e hambúrgueres, entre outros.

A unidade também está habilitada para a exportação de cortes e miúdos de suínos para Vietnã, Uruguai, Cingapura, Paraguai, Moldávia, Hong Kong, Emirados Árabes e lista geral.

As obras no Fasgo começaram em dezembro de 2022. A expectativa é de que, com a ampliação da operação no frigorífico, o incremento da receita operacional bruta será de 2,8% do faturamento global que a Aurora Coop obteve em 2023, ou de R$ 53 milhões por mês.