Jade Picon bate o carro pela primeira vez

Pequeno susto! Jade Picon mostrou aos seus seguidores, em tempo real, que passou por um perrengue na noite da última segunda-feira, dia 24. Isso porque a atriz e influenciadora digital acabou batendo o carro.

Nos Stories do Instagram, ela mostrou o momento em que tudo aconteceu, dentro de um estacionamento. Pois é! Ela saia de uma vaga, quando acabou batendo o carro. No vídeo gravado por ela, Jade aparece tentando se acalmar e pensando no que fazer. Logo depois, ela volta para o veículo enquanto outros motoristas buzinam sem parar para ela.

Realmente, era melhor ter ficado em casa, declarou ela, que momentos antes havia revelado que está com muita TPM e que as coisas estavam dando errado naquele dia.

Aos seus seguidores, ela falou:

- Bati o carro pela primeira vez na minha vida, em minha defesa era uma vaga extremamente apertada que já tinha sido impossível de entrar. Que caos. Pelo menos não foi em outro carro. Que seja a primeira e última vez.

Ainda bem que não aconteceu nada mais sério, não é mesmo? Inclusive, na manhã desta terça-feira, dia 25, ela já apareceu treinando futevôlei, como é usual.