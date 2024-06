Irmã do Rei Charles III, Princesa Anne não se lembra do que aconteceu após cair de cavalo

Parece que o acidente da Princesa Anne foi mais sério do que noticiado inicialmente pelo Palácio e Buckingham. Isso porque, de acordo com o jornal Daily Mail informa nesta terça-feira, dia 25, a monarca ainda está se recuperando no hospital Southmead Hospital, em Bristol, após sofrer uma concussão ao cair de um cavalo, mas ela não consegue se lembrar do que houve.

Mais detalhes do acidente ainda foram divulgados pelo veículo, que diz que a irmã do Rei Charles III, que hoje tem 73 anos de idade, estava cavalgando pela sua propriedade em Gatcombe Park, em Gloucestershire, na noite do último domingo, dia 23, quando o acidente ocorreu. O que se sabe é que alguns cavalos estavam por perto na hora do acidente, e sua equipe médica afirma que os ferimentos são consistentes com um impacto potencial de uma cabeçada ou coice de um animal.

No momento em que ela caiu, uma ambulância aérea foi chamada e ela recebeu os primeiros socorros antes de ser levada por terra para o hospital. O marido da princesa Anne, o Vice-Almirante Tim Laurence, a acompanhou. Além disso, ele ainda deu atualizações sobre o estado de saúde da esposa em um vídeo publicado por Chris Ship, jornalista especializado na família real:

- Ela está bem. Devagar e sempre, disse ele, falando sobre a lenta recuperação da princesa.

Ainda de acordo com o jornal britânico, Anne sofreu ferimentos leves na cabeça e será mantida em observação por alguns dias, apesar de estar consciente e confortável. O esperado é que ela tenha uma recuperação completa e rápida e que tenha alta até o final da semana, estando em observação no centro de trauma da região.

Um porta-voz do Palácio e Buckingham revela a posição do rei diante do acontecido com a irmã, única filha mulher da saudosa Rainha Elizabeth II.

O rei foi mantido bem informado e se junta a toda a família real para enviar seu mais profundo amor e votos de boa sorte à princesa para uma rápida recuperação.