Brasil para na forte marcação da Costa Rica

O Brasil tabelou, criou, acertou a trave, marcou. Nada, no entanto, foi suficiente para ajudar a vencer a forte marcação daCostaRica no SoFI Stadium, ontem, em Los Angeles, na estreia dos países no Grupo D da Copa América nos Estados Unidos. Tudo isso sob a observação de Neymar no camarote.

Como placarde 0 a 0, as seleções caíram para a segunda posição na chave, com um ponto, atrás da líder Colômbia, que pouco antes, em Houston, derrotou o Paraguai (zero), por 2 a 1. O Brasil volta a campo na sexta-feira (22h),diante dos paraguaios, em Nevada.

A pressão por um bom resultado logo na primeira rodada, principalmente após declaração do campeão mundial Ronaldinho Gaúcho de que não assistiria aos jogos da Seleção Brasileira devido ao baixo desempenho do atual elenco (o comentário seria uma ação de marketing, mal recebida pelo grupo), fez com que o Brasil se atirasse ao ataque. Ora pela esquerda, ora pela direita, a equipe pressionava a meta da Costa Rica, que se limitava a defender com até oito jogadores na área de defesa.

O time de Dorival Júnior balançou a rede aos 32 minutos com Marquinhos, após toque de Rodrygo. Mas o gol foi anulado pelo árbitro com auxílio do Var por impedimento.

A supremacia brasileira na etapa ficou evidente nos números. Foram ao menos oito finalizações contra apenas uma da Costa Rica.

Na etapa final o desenho do confronto não mudou. O Brasil trocava passes com facilidade, mas tinha dificuldade para finalizar a gol.Nem mesmo a entrada de Endrick no lugar de Vinicius Júnior mudoua situação.

A Seleção Brasileira continuou a errar no último passe, para desespero dos torcedores. Já os costarriquenhos fizeram a festa em campo e nas arquibancadas após o resultado considerado heroico.