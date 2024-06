Em jogo da Seleção, Fred posa com Travis Scott: Sorriu pela primeira vez

O jogo da Seleção Brasileira na Copa América, que rolou na última segunda-feira, dia 24, não foi lá aquelas coisas, com o time empatando com a Costa Rica no estádio em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ainda assim, a noite valeu a pena para Fred, que acabou tietando o rapper Travis Scott no local.

Em suas redes sociais, Fred compartilhou o clique do cantor, que inclusive estava usando as cores do Brasil, com a seguinte legenda:

Tiramos essa foto na hora do gol do Marquinhos, por isso o Travis Scott sorriu pela primeira vez. Mas aí veio o VAR e acabou com a nossa graça. Que nervoso esse jogo, mano. Hoje a bola realmente não quis entrar, mas seguimos acreditando sempre.

E essa não é a primeira vez que Travis interage com o futebol brasileiro. Recentemente, por exemplo, ele fez um show com a camisa do Flamengo, time carioca. Além disso, ele é presença confirmada no Rock in Rio 2024, no dia 13 de setembro.