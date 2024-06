Taxas de juros rondam estabilidade antes de Galípolo e arrecadação

Os juros futuros operam ao redor dos ajustes de ontem na manhã desta terça-feira, com viés de alta nos médios e longos, junto com o dólar, enquanto os curtos estavam estáveis há pouco, um sinal de que a ata do Copom já pode ter sido absorvida pelo mercado. As atenções agora estão no webinar com o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo (10 horas). A agenda de hoje traz ainda a arrecadação federal em maio (10h30) e leilões do Tesouro de NTN-B e LFT (11h00).

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,550%, de 10,554%, e o para janeiro de 2027 estava em 11,470%, de 11,449% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 11,880%, de 11,850%.