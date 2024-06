Diadema estima em 70 mil o público em três dias de São João

A prefeitura de Diadema estimou em cerca de 70 mil pessoas o público presente na Praça da Moça nos três primeiros dias da festa de São João da cidade – que prossegue no próximo fim de semana com shows como o de Juliette (sexta) e Zeca Baleiro (domingo).

Abriram os festejos as apresentações da Lira Musical e Renato Teixeira. O público também pôde conferir Jackson Rufino, Circuladô de Fulô, Jeff Machado, Erikka, Yasmin Santos, além das apresentações dos DJs Ju Salty, Elcin, Iasmin.

“Nossa festa junina, na Praça da Moça, também tem um papel de fazer girar a economia local. São cerca de 100 famílias que se revezam nas barracas de alimentação e estamos trazendo, neste ano, mais de 30 atrações musicais, das quais 23 são da cidade de Diadema”, afirmou o secretário de Cultura do município, Camilo Vannuchi.

“O 3º São João de Diadema se firma como uma das mais importantes tradições culturais da cidade, que valoriza os artistas locais e celebra as culturas caipira e nordestina com o melhor do sertanejo e forró”, completou Vannuchi.

O prefeito José de Filippi Junior ressaltou a importância do trabalho conjunto das secretarias para realização da festa e de outras ações importantes para a população do município. “Terceiro ano do São João, quero agradecer a todas as entidades que estão nas barracas, equipe da cultura, servidores e todo o coletivo que faz a festa acontecer. Que as famílias possam vir e fazer a Praça da Moça a casa de vocês.”

A renda é revertida para empreendedores sociais beneficiados pela Casa da Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Fundo Social de Solidariedade. A entrada é gratuita, mas a recomendação é para, quem puder, levar um quilo de alimento não perecível.