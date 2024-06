Neymar Jr. viraliza ao comprar camisa da seleção de camelô e fica indignado durante jogo do Brasil: Eu vivi o lado torcedor

Neymar Jr. assistiu ao jogo da Seleção Brasileira contra a Costa Rica e demonstrou diversas emoções durante a partida de segunda-feira, dia 24, pela Copa América. Essa foi a estreia do time na competição de 2024 e os jogadores empataram, com o placar de zero a zero.

O craque foi gravado pelas transmissoras do jogo e apareceu decepcionado, angustiado e tenso em diversos takes.

No entanto, no fim da partida, Neymar postou em suas redes sociais uma mensagem de força para o time e disse confiar muito nos jogadores:

Quando estamos em campo, obviamente queremos fazer o nosso melhor? Tem dia que não acertamos nada, mas tem dia que tu se encaixa. Ser jogador de futebol é ser julgado o tempo inteiro, a cada passe, a cada chute, a cada escolha? e o porquê disso tudo? Porque TODOS os brasileiros queriam ser jogador da Seleção Brasileira, todo mundo sonhou, todo mundo tentou? e por isso quem está fora acha que sabe mais do que está dentro e é normal? De fora você consegue ter uma visão que jamais veria dentro de campo, em segundos você tem que solucionar uma jogada. E hoje eu vivi o lado torcedor, cheio de angústia, sentimento de que o gol iria sair, calafrio, mas JAMAIS vou ultrapassar o limite fora do campo. Acabou o jogo, seguimos, bora treinar e melhora para o próximo jogo. Confio muito nesse grupo e sei bem que eles irão fazer o melhor possível por eles, pela família e por todos os torcedores brasileiros!

O jogador ainda foi nos faróis do local comprar uma camisa da seleção e surpreendeu os vendedores ambulantes. No vídeo, eles ficam empolgados ao ver o camisa 10.

Vale lembrar que Neymar não foi convocado para a Copa América de 2024 devido a uma lesão sofrida no joelho.